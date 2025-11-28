МИД Турции: Нарышкин посетил Анкару для встреч по Украине
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Анкару 27 ноября. На встречах рассматривался вопрос украинского урегулирования, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции.
«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по [мирному] плану», – сказал Фидан (цитата по «РИА Новости»).
По словам турецкого министра, «есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили».
Фидан также заявил, что в украинском процессе «нельзя терять темп», пишет Milliyet. Согласно его заявлениям, Турция снова готова принять Стамбульские переговоры. Анкара выступила в поддержку прямых переговоров между сторонами.
26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Нарышкин не участвовал в переговорах с представителями США в Абу-Даби. Ушаков пояснил, что со стороны России в делегации были представители соответствующих служб более низкого уровня, которые занимаются практическими вопросами – «весьма сложными, щепетильными и так далее».