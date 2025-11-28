МИД Турции: Нарышкин посетил Анкару для встреч по Украине

26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Нарышкин не участвовал в переговорах с представителями США в Абу-Даби. Ушаков пояснил, что со стороны России в делегации были представители соответствующих служб более низкого уровня, которые занимаются практическими вопросами – «весьма сложными, щепетильными и так далее».