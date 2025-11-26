Ушаков рассказал, что обсуждали представители США, России и Украины в Абу-Даби
На встрече с представителями США Абу-Даби не обсуждался мирный план. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, представители спецслужб России и Украины периодически обсуждают в ОАЭ «щепетильные вопросы».
«В ходе этой встречи оказался и "рояль в кустах" – это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, наверное, это было обговорено заранее. И также встретился с нашими представителями совершенно неожиданно», – рассказал Ушаков.
На уточняющий вопрос Зарубина был ли в российской делегации директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, помощник президента ответил отрицательно. По его словам, со стороны России в делегации были представители соответствующих служб более низкого уровня, которые занимаются практическими вопросами – «весьма сложными, щепетильными и так далее».
Что касается мирного плана по украинскому урегулированию, то, как отметил Ушаков, он еще «по деталям» ни с кем не обсуждался. В России видели этот документ, но эта бумага не является официальной.
«Мы ее еще ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты – на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами», – сказал Ушаков.
26 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине был сокращен с 28 до 22 пунктов. По его словам, первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.
CNN со ссылкой на источник из Киева сообщает, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Они касаются отказа Украины от территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО.