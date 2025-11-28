МИД заявил о необходимости изучить сообщение о присвоении активов РФ Бельгией
Материал издания Politico, в котором говорится о возможности присвоения российских замороженных активов Бельгией необходимо изучить. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что любое использование российских активов будет являться воровством.
«Это акты воровства со стороны этих стран. Именно так они должны и будут квалифицироваться. А эти факты по Бельгии нужно просто посмотреть и изучить», – сказала дипломат.
28 ноября Politico писало, что страны Евросоюза усиливают давление на Бельгию, требуя объяснить, что происходит с налоговыми поступлениями от замороженных российских резервов на сумму 140 млрд евро, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear.
Несколько дипломатов из стран ЕС заявили, что Бельгия фактически удерживает часть денег благодаря корпоративному налогу, который взимается с процентов по российским активам, и при этом не раскрывает подробностей об использовании этих поступлений.