Politico: ЕС заподозрил Бельгию в присвоении доходов от замороженных активов РФ

Несколько дипломатов из стран ЕС заявили, что Бельгия фактически удерживает часть денег благодаря корпоративному налогу, который взимается с процентов по российским активам, и при этом не раскрывает подробностей об использовании этих поступлений – несмотря на обязательства по прозрачности, данные в прошлом году. По их словам, сейчас невозможно установить, в полном ли объеме средства поступают Киеву.