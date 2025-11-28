Politico: ЕС заподозрил Бельгию в присвоении доходов от замороженных активов РФ

Politico: ЕС заподозрил Бельгию в присвоении доходов от замороженных активов РФБельгия утверждает, что доходы от активов направляются на поддержку Украины
Страны Евросоюза усиливают давление на Бельгию, требуя объяснить, что происходит с налоговыми поступлениями от замороженных российских резервов на сумму 140 млрд евро, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Несколько дипломатов из стран ЕС заявили, что Бельгия фактически удерживает часть денег благодаря корпоративному налогу, который взимается с процентов по российским активам, и при этом не раскрывает подробностей об использовании этих поступлений – несмотря на обязательства по прозрачности, данные в прошлом году. По их словам, сейчас невозможно установить, в полном ли объеме средства поступают Киеву.
Бельгия отвергает обвинения, утверждая, что весь налоговый доход «направлен Украине», хотя не уточняет, был ли он уже полностью перечислен. В Брюсселе подчеркивают, что помощь Киеву финансируется и из других статей бюджета.
Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование этих активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине на внеочередном саммите 18 декабря. Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против, заявляя, что Брюссель окажется в «сложном положении», если Москва потребует вернуть средства, напоминает Politico.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством, отметил он.
Евросоюз считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» для Украины еще более актуальным на фоне переговоров по мирному урегулированию.