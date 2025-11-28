Мединский опубликовал ироничный «экскурс по военной истории» для Каллас

27 ноября Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза». При этом, по ее словам, «ни одна из этих стран не нападала на Россию». В ответ на это высказывание официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что главе евродипломатии «нужно вызывать санитаров».