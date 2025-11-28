Мединский опубликовал ироничный «экскурс по военной истории» для Каллас
Помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале с иронией представил «краткий экскурс по военной истории», ответив на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран.
«Краткий экскурс по военной истории России XX в. для К. Каллас. 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ», – так начинается публикация Мединского.
Он напомнил и о событиях 1941 г., когда нападению якобы подверглась «беззащитная Германия в белоснежных полях под Москвой», и о других сражениях, когда атакованными были российские территории. Помощник российского лидера выразил готовность провести для Каллас исторический ликбез и назвал ее дамой, «приятной во все отношениях (кроме некоторых пробелов в образовании)».
27 ноября Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза». При этом, по ее словам, «ни одна из этих стран не нападала на Россию». В ответ на это высказывание официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что главе евродипломатии «нужно вызывать санитаров».