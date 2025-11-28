Daily Telegraph исказила слова Путина о ситуации на Украине

В частности, было заявлено, что Россия якобы намерена воевать до тех пор, пока не погибнет последний украинец. В посольстве подчеркнули, что контекст его слов был совершенно иным. Российский президент говорил о том, что на Западе существуют разные мнения относительно завершения конфликта на Украине, и многие представители западного истеблишмента готовы воевать против России до последнего украинца.