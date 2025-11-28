Daily Telegraph исказила слова Путина о ситуации на Украине
Газета The Daily Telegraph исказила слова президента РФ Владимира Путина о ситуации на Украине, сказанные им во время визита в Киргизию, представив их в выгодном для британского официоза свете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Лондоне.
В частности, было заявлено, что Россия якобы намерена воевать до тех пор, пока не погибнет последний украинец. В посольстве подчеркнули, что контекст его слов был совершенно иным. Российский президент говорил о том, что на Западе существуют разные мнения относительно завершения конфликта на Украине, и многие представители западного истеблишмента готовы воевать против России до последнего украинца.
Посольство указало, что такие искажения слов высшего руководства России усугубляют ситуацию и «играют на руку» тем, кто действительно хочет продолжения конфликта. В связи с этим российское диппредставительство призвало британские СМИ обращаться к официальным источникам для получения точной информации.
В ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию Путин заявил, что одни на Западе говорят Киеву сохранить костяк вооруженных сил и свою государственность, другие предлагают воевать до последнего украинца, Россия же готова к такому развитию событий. Трансляцию проводил Кремль.