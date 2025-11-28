SCMP: Макрон ждет от КНР отношения к Европе как к крупному партнеру
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится добиться от Китая отношения к Европе как к крупному партнеру, и это станет его целью во время визита в страну 3-5 декабря, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
«Цель стратегического разговора с председателем Си Цзиньпином – добиться того, чтобы Европу уважали как крупного партнера Китая, а не как переменную величину в условиях напряженности», – отметил автор материала.
По данным издания, французский лидер намерен озвучить инициативы по выравниванию торгового баланса между Евросоюзом (ЕС) и Китаем, а также пересмотреть обязательства государств в сфере безопасности и мира. Кроме того, он хочет, чтобы отношения сторон вышли на новый уровень. Источник выразил мнение, что интересы стороны заключаются в том, что «Китаю нужны передовые микросхемы, странам ЕС нужен надежный доступ к редкоземельным металлам».
26 ноября стало известно, что Макрон посетит Китай с государственным визитом с 3 по 5 декабря. Это будет первый визит с апреля 2023 г. Французский лидер сначала посетит Пекин, а затем город Чэнду на юго-западе Китая. В ходе визита Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.