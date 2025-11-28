SCMP: Макрон ждет от КНР отношения к Европе как к крупному партнеру

По данным издания, французский лидер намерен озвучить инициативы по выравниванию торгового баланса между Евросоюзом (ЕС) и Китаем, а также пересмотреть обязательства государств в сфере безопасности и мира. Кроме того, он хочет, чтобы отношения сторон вышли на новый уровень. Источник выразил мнение, что интересы стороны заключаются в том, что «Китаю нужны передовые микросхемы, странам ЕС нужен надежный доступ к редкоземельным металлам».