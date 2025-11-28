В Гонконге арестованы восемь человек по делу о пожаре в жилом комплексе
Антикоррупционное ведомство Гонконга ICAC арестовало еще двух директоров консалтинговой компании Will Power Architects Company, отвечавшей за проект реконструкции жилого комплекса Ван Фук. Таким образом, общее число задержанных достигло восьми человек. Об этом пишет South China Morning Post.
Ранее были арестованы трое высокопоставленных сотрудников ремонтной компании Prestige Construction & Engineering Co., которым предъявлены подозрения в непредумышленном убийстве. Расследование охватывает широкий круг подрядчиков и консультантов, вовлеченных в ремонтные работы здания.
Пожар в комплексе Ван Фук унес как минимум 128 жизней, еще около 56 человек остаются в больницах. Глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу распорядился провести проверку всех государственных жилых домов, где ведутся капитальные ремонты. Полиция и специализированные службы продолжают расследование причин трагедии и выявление возможных нарушений.
Масштабный пожар в нескольких высотных домах жилкомплекса в районе Тай По в Гонконге начался 26 ноября. Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщали, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол.