В Гонконге арестованы восемь человек по делу о пожаре в жилом комплексе

Масштабный пожар в нескольких высотных домах жилкомплекса в районе Тай По в Гонконге начался 26 ноября. Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщали, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол.