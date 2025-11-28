В Гонконге число жертв масштабного пожара выросло до 128 человек
Число погибших в результате мощного пожара в Гонконге увеличилось до 128 человек, сообщает Reuters со ссылкой на прошедшую пресс-конференцию правительства. Спасательные работы завершены, при этом около 200 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.
По словам главы службы безопасности Гонконга Криса Танга, пожар ликвидирован, но температура внутри обгоревших зданий все еще остается высокой. Только после ее снижения полиция сможет приступить к сбору улик и расследованию причин трагедии.
Из зданий уже извлечено 108 тел, еще четыре человека умерли в больницах от полученных травм. Всего, по данным властей, ранены не менее 79 человек, включая 12 пожарных – один из них находится в тяжелом состоянии.
Правительство также подтвердило, что пожарная сигнализация в комплексе не работала должным образом, что могло усугубить последствия возгорания. Для проведения спасательных работ были мобилизованы около 1000 полицейских. Личности всех погибших пока устанавливаются.
Масштабный пожар в нескольких высотных домах жилкомплекса в районе Тай По в Гонконге начался 26 ноября. Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщали, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол.
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром.