Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после пожара в Гонконге
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с крупным пожаром в жилом комплексе в Гонконге. В результате трагедии погибли десятки человек.
«Прошу передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал президент в телеграмме.
Пожар произошел 26 ноября в районе Тай По. Огонь охватил несколько высотных домов жилого комплекса, где проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жителей оказались заблокированы внутри зданий.
По последней информации, число погибших достигло 65. Госпитализированы 77 человек, включая 10 пожарных. В критическом состоянии находятся 12 пострадавших. Восемь жилых блоков комплекса находятся на реконструкции с июля 2024 г. Здания были обшиты бамбуковыми лесами и закрыты зеленой защитной сеткой. Власти связывают быстрое распространение огня с использованием легковоспламеняющегося пенополистирола.
Издание HK01 сообщало, что полиция Гонконга задержала трех человек по делу о пожаре. Среди них – два руководителя строительной компании и инженер-консультант. Им вменяется непреднамеренное убийство не менее 44 человек.