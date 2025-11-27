Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после пожара в Гонконге

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с крупным пожаром в жилом комплексе в Гонконге. В результате трагедии погибли десятки человек.

«Прошу передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал президент в телеграмме.

Пожар произошел 26 ноября в районе Тай По. Огонь охватил несколько высотных домов жилого комплекса, где проживают около 4000 человек. По данным полиции, часть жителей оказались заблокированы внутри зданий.

По последней информации, число погибших достигло 65. Госпитализированы 77 человек, включая 10 пожарных. В критическом состоянии находятся 12 пострадавших. Восемь жилых блоков комплекса находятся на реконструкции с июля 2024 г. Здания были обшиты бамбуковыми лесами и закрыты зеленой защитной сеткой. Власти связывают быстрое распространение огня с использованием легковоспламеняющегося пенополистирола.

Издание HK01 сообщало, что полиция Гонконга задержала трех человек по делу о пожаре. Среди них – два руководителя строительной компании и инженер-консультант. Им вменяется непреднамеренное убийство не менее 44 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь