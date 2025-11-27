Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 65

Ведомости

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 65, включая одного пожарного, сообщает South China Morning Post.

Еще 62 человека остаются заблокированы. Известно также о 77 госпитализированных, в том числе 10 пожарных. Из них 12 человек находятся в критическом состоянии.

Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол.

26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек.

HK01 сообщало, что полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди задержанных – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте