Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 65
Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга возросло до 65, включая одного пожарного, сообщает South China Morning Post.
Еще 62 человека остаются заблокированы. Известно также о 77 госпитализированных, в том числе 10 пожарных. Из них 12 человек находятся в критическом состоянии.
Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол.
26 ноября в районе Тай По в Гонконге произошел масштабный пожар в нескольких высотных домах жилого комплекса, в которых проживают около 4000 человек.
HK01 сообщало, что полиция Гонконга арестовала трех подозреваемых в связи с пожаром. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве не менее 44 человек. Среди задержанных – два руководителя строительной компании и один инженер-консультант.