Россию не избрали в совет Морской организации ООН

Россия не была избрана в совет Международной морской организации (ИМО) ООН. За нее проголосовали 87 членов совета из 169, сообщил Минтранс РФ.

«Наша страна набрала 87 голосов – более половины проголосовавших стран, это на семь голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 г.», – подчеркнули представители ведомства.

По данным Минтранса, Россия в 2025 г. подала заявку на членство в совете по категории «А» в качестве государства, наиболее заинтересованного в морском судоходстве. Всего по этой категории было 11 заявок и 10 мест. Ведомство подчеркнуло, что «политический окрас» голосование в ИМО приобрело в начале 2023 г.

В конце сентября президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН, как и во время первого срока, раскритиковал деятельность всемирной организации. По его мнению, ООН не желает и не способна урегулировать мировые конфликты, включая российско-украинский, и эту работу за организацию делают США и он сам.

