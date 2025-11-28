Россию не избрали в совет Морской организации ООН
Россия не была избрана в совет Международной морской организации (ИМО) ООН. За нее проголосовали 87 членов совета из 169, сообщил Минтранс РФ.
«Наша страна набрала 87 голосов – более половины проголосовавших стран, это на семь голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 г.», – подчеркнули представители ведомства.
По данным Минтранса, Россия в 2025 г. подала заявку на членство в совете по категории «А» в качестве государства, наиболее заинтересованного в морском судоходстве. Всего по этой категории было 11 заявок и 10 мест. Ведомство подчеркнуло, что «политический окрас» голосование в ИМО приобрело в начале 2023 г.
