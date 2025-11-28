Россию не избрали в совет Морской организации ООН

По данным Минтранса, Россия в 2025 г. подала заявку на членство в совете по категории «А» в качестве государства, наиболее заинтересованного в морском судоходстве. Всего по этой категории было 11 заявок и 10 мест. Ведомство подчеркнуло, что «политический окрас» голосование в ИМО приобрело в начале 2023 г.