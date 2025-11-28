Путин назвал задачу России при развитии микроэлектроники
В развитии российской микроэлектроники необходимо заново создать многие вещи, а также поддержать уже созданное, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
«В целом, работа над проблемами микроэлектроники – нам заново многие вещи надо создавать или поддержать уже созданное», – сказал российский лидер.
25 ноября замминистра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал, что Минпромторг будет выплачивать компенсации компаниям, которые производят электронику в России. Выплаты составят до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронных товаров. Максимально они смогут получить 50 млн руб. за единицу оборудования.
Кроме того, по словам Шпака, министерство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3–5% компаниям, организующим серийное производство оборудования для производства электроники. В период с 2026 по 2028 г. ведомство выделит на эти цели примерно 3 млрд руб.