Путин назвал творческую работу самой приятной

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых сказал, что нет ничего приятнее, чем заниматься творческой работой.

«Нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой», – отметил российский лидер.

По словам Путина, стремиться нужно к тому, чтобы идеи человека реализовались на практике, приносили пользу. Он пожелал ученым достичь таких результатов «и в конкретных исследованиях, и в жизни в целом».

В ходе разговора президент также выразил мнение, что наука, искусство и спорт не должны зависеть от политики, они должны объединять людей. Он напомнил, что создатели ядерного оружия, например, фактически делились информацией для обеспечения мирового баланса и снижения риска его применения.

