Трамп аннулировал подписанные с помощью автопера документы Байдена
Президент США Дональд Трамп аннулировал около 92% документов, которые подписал экс-глава Белого дома Джо Байден, так как они были подписаны с помощью автопера. Об этом он сам заявил в соцсети Truth Social.
«Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», – написал американский лидер.
Он также подчеркнул, что «левые безумцы» отняли президентский пост у Байдена, «кружили» вокруг него.
Стоит отметить, что в открытом доступе нет данных о том, сколько из исполнительных указов были подписаны Байденом с помощью автопера. Кроме того, при официальном разрешении президента, автоперо может использоваться при подписании документов. Это подтверждает специальное руководство, опубликованное минюстом США в 2005 г. Сам Трамп также подтверждает это в своем посте.
Но он намекнул, что к Байдену это не относится, так как им, по мнению Трампа, манипулировали «леворадикальные шизоиды».
Согласно Федеральному регистру, за все свое президентство Байден подписал всего 162 исполнительных указа. Согласно открытым данным, после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. он уже отменил больше 60% этих исполнительных указов.
18 ноября Трамп предложил провести тест на IQ для Байдена и его вице-президента Камалы Харрис. Он иронично поинтересовался, кто из них показал бы лучший результат. В феврале 2024 г. в США впервые официально признали, что у бывшего лидера есть ментальные проблемы. Сообщалось, что спецпрокурор Роберт Хёр не выдвинет обвинения в отношении Байдена по делу о неосторожном обращении с секретными документами.