Трамп аннулировал подписанные с помощью автопера документы Байдена

Стоит отметить, что в открытом доступе нет данных о том, сколько из исполнительных указов были подписаны Байденом с помощью автопера. Кроме того, при официальном разрешении президента, автоперо может использоваться при подписании документов. Это подтверждает специальное руководство, опубликованное минюстом США в 2005 г. Сам Трамп также подтверждает это в своем посте.