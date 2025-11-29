Премьер-министр Греции отметил высокую стоимость поддержки Украины
Греция потерпела большие экономические убытки из-за поддержки Украины, государство в том числе прекратило торговые отношения с Россией и лишилось туристов из РФ. Об этом заявил греческий премьер-министр Никитас Какламанис на встрече с главой партии и фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) в Европарламенте Манфредом Вебером, передает ТАСС.
Председатель кабмина Греции попросил Вебера «использовать все свое влияние, чтобы Европа присутствовала на всех важных событиях, особенно сейчас, когда началось обсуждение мира на Украине». Он подчеркнул, что его высказывания об убытках связаны с тем, что, например, Турция не вводила такие же рестрикции против России, хотя является членом НАТО.
При этом Вебер отметил, что Греция и Кипр всегда должны ощущать поддержку Евросоюза. «Это интересы Европы, и Европа здесь не в качестве посредника», – сказал он.
26 ноября New York Post сообщил со ссылкой на источник, что министр армии США Дэн Дрисколл предупредил Украину о ее крайне неблагоприятном положении на фронте. Он отметил, что у стран НАТО и Соединенных штатов в том числе ограниченные возможности для помощи Киеву.