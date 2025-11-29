Ермак после отставки заявил, что уходит на фронт

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отправляется на передовую. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на текстовое сообщение, которое он прислал в издание спустя несколько часов после того, как подал заявление об отставке из-за обысков в его доме, проведенных киевским Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).