Ермак после отставки заявил, что уходит на фронт
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отправляется на передовую. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на текстовое сообщение, которое он прислал в издание спустя несколько часов после того, как подал заявление об отставке из-за обысков в его доме, проведенных киевским Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).
«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям», – написал Ермак. Решение он объяснил тем, что «не хочет создавать проблем Зеленскому».
Он не уточнил подробностей о том, каким образом он отправится на передовую и присоединится ли к вооруженным силам Украины, отмечает NYP.
«Мне отвратительна грязь, направленная в мой адрес, и еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – добавил он.
Это сообщение появилось после обысков в доме Ермака, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах от Киева по мирному плану. Обыск в его квартире и его отставка произошли как раз перед запланированной встречей с американской группой.
Украинская делегация все еще пребывает в США в эти выходные, чтобы встретиться со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Обыски у Ермака состоялись после того, как украинский антикоррупционный надзорный орган потратил 15 месяцев на расследование дела, получившего название «операция Мидас», и раскрыл схему, которая вынуждала подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%. По данным следователей, мошенники присвоили почти $100 млн.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила NYP, что в доме Ермака были проведены обыски, но «никаких процессуальных действий не последовало». «Ермак подал в отставку, потому что хотел положить конец спекуляциям», – сказала она.
Зеленский заявил, что отставка Ермака позволила Киеву сохранить доверие украинской общественности в условиях продолжающегося сложного этапа мирных переговоров с США о прекращении конфликта с Россией. «Я хочу, чтобы не было никаких слухов и домыслов», – заявил украинский президент.