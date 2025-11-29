Польша подняла в воздух истребители на фоне ударов по Украине
Польша по тревоге поднимала в воздух истребители из-за якобы «атаки РФ по целям на Украине», сейчас действия авиации в воздушном пространстве прекращены, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.
«В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Истребительная авиация поднята в воздух по тревоге, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», – сообщило командование.
Там подчеркнули, эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства страны. Позднее действия военной авиации были прекращены, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки возобновили работу в штатном режиме.
Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано. В командовании поблагодарили НАТО, ВВС Испании и Швеции за поддержку в обеспечении безопасности в небе над Польшей.
30 октября военные самолеты Польши были подняты в воздух по тревоге на фоне якобы активности РФ на Украине. В ноябре сообщалось, что республика задействовала истребители из-за существующей, по мнению польских властей, угрозы атаки беспилотников на территории Украины.