Системы ПВО за сутки ликвидировали 158 БПЛА и две ракеты «Нептун»
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 158 беспилотников самолетного типа и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах.
29 ноября Минобороны писало, что дежурные системы ПВО за ночь перехватили 103 беспилотника над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курской, Астраханской и Волгоградской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем, Калмыкией и Азовским морем.
В Таганроге в результате атаки БПЛА повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития. Дроны также ликвидированы в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. О пострадавших не сообщалось.