Системы ПВО за сутки ликвидировали 158 БПЛА и две ракеты «Нептун»

29 ноября Минобороны писало, что дежурные системы ПВО за ночь перехватили 103 беспилотника над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курской, Астраханской и Волгоградской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем, Калмыкией и Азовским морем.