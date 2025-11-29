Над российскими регионами сбили более 100 дронов за ночь
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Белгородской (26) и Ростовской (20) областями, а также над Крымом (19). Еще по 11 БПЛА уничтожено над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять – над Воронежской областью, четыре – над Липецкой, три – над Курской. По одному беспилотнику перехвачено над Астраханской, Волгоградской областями, Калмыкией и над Азовским морем.
В Таганроге из-за атаки БПЛА повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития. Дроны также сбили в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Люди не пострадали.