Над российскими регионами сбили более 100 дронов за ночь

Больше всего дронов сбили над Белгородской (26) и Ростовской (20) областями, а также над Крымом (19). Еще по 11 БПЛА уничтожено над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять – над Воронежской областью, четыре – над Липецкой, три – над Курской. По одному беспилотнику перехвачено над Астраханской, Волгоградской областями, Калмыкией и над Азовским морем.