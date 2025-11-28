В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 227 квартир
В Новороссийске после атаки беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения 227 квартир и 48 частных домовладений. Есть полностью разрушенные квартиры. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По его данным, обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает больше 700 человек. «Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат», – пояснил градоначальник.
Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в многоэтажках Южного района. В одном из домов на улице Мурата Ахеджака пострадали более 200 квартир, пять из них полностью разрушены.
В администрациях внутригородских районов продолжается прием документов от жителей. Формируются личные дела семей и списки пострадавших для последующей выплаты компенсаций.
В ночь на 25 ноября ВСУ устроили массированную атаку на регионы РФ. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что над регионом было сбито 76 беспилотников. Шесть мирных жителей получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка была в Новороссийске и Геленджике.