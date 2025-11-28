В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 227 квартир

В ночь на 25 ноября ВСУ устроили массированную атаку на регионы РФ. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что над регионом было сбито 76 беспилотников. Шесть мирных жителей получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка была в Новороссийске и Геленджике.