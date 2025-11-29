Зеленский назначил Умерова главой делегации Украины на переговорах

28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак подписал заявление об отставке. Она последовала после того, как у него провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого антикоррупционный надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «операция Мидас» и раскрыл схему, которая вынуждала подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.