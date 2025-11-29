Зеленский назначил Умерова главой делегации Украины на переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации на переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.
В состав делегации входят советник офиса президента Украины Александр Бевз, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад и замначальника ГУР минобороны Вадим Кибицкий.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак подписал заявление об отставке. Она последовала после того, как у него провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого антикоррупционный надзорный орган 15 месяцев расследовал дело под названием «операция Мидас» и раскрыл схему, которая вынуждала подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.
Ермак ранее возглавлял украинскую делегацию на переговорах по мирному плану. Обыск и его отставка произошли перед запланированной встречей с американской группой. Украинская делегация прибудет в США в выходные, чтобы встретиться со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером.