Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау после военного переворота
Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау после военного переворота. Соответствующую резолюцию совет мира и безопасности союза принял 28 ноября, передает Associated Press (AP).
Организация в заявлении подтвердила свою «нулевую терпимость к неконституционной смене правительства» и приняла решение немедленно отстранить республику от участия во всех мероприятиях Африканского союза, его органов и институтов «до восстановления конституционного порядка в стране».
Ситуация в стране накалилась после президентских и парламентских выборов 23 ноября. Действующий президент Умару Сиссоко Эмбало и кандидат от оппозиции Фернандо Диаш заявили о том, что одержали победу.
Эмбало через несколько дней заявил, что стал жертвой попытки государственного переворота. По словам главы государства, его задержали 26 ноября прямо в его кабинете в президентском дворце в Бисау. В тот же день военные объявили о полном контроле над страной и закрытии всех границ.
На следующий день ЭКОВАС приостановил участие Гвинеи-Бисау в своих руководящих органах до восстановления конституционного порядка.