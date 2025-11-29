Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: Шмыгаль рассматривается как возможный преемник Ермака

Ведомости

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может возглавить офис президента Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

Среди других рассматриваемых кандидатов – первый вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов. По данным источников, Федорова также могут назначить министром обороны.

Ермак ушел в отставку 28 ноября, после того, как ранее в тот же день у него прошли обыски. Он фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, связанном с предполагаемыми коррупционными схемами, которые, по версии следствия, организовал бизнесмен и сооснователь «Квартала 95» Тимур Миндич в энергетической и оборонной сферах.

Читайте также:Что в мире пророчат Зеленскому после отставки Ермака
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь