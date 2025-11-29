Axios: Шмыгаль рассматривается как возможный преемник Ермака
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может возглавить офис президента Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.
Среди других рассматриваемых кандидатов – первый вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов. По данным источников, Федорова также могут назначить министром обороны.
Ермак ушел в отставку 28 ноября, после того, как ранее в тот же день у него прошли обыски. Он фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, связанном с предполагаемыми коррупционными схемами, которые, по версии следствия, организовал бизнесмен и сооснователь «Квартала 95» Тимур Миндич в энергетической и оборонной сферах.