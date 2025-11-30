Казахстан осудил атаку на Каспийский трубопроводный консорциум

Официальный представитель министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров сделал заявление в связи с атакой на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск. Он подчеркнул, что данный инцидент является уже третьим актом агрессии против гражданского объекта, защищаемого нормами международного права.