Казахстан осудил атаку на Каспийский трубопроводный консорциум
Официальный представитель министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров сделал заявление в связи с атакой на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск. Он подчеркнул, что данный инцидент является уже третьим актом агрессии против гражданского объекта, защищаемого нормами международного права.
Будучи ответственным участником глобального энергетического рынка, Казахстан придает особое значение обеспечению стабильных и бесперебойных поставок энергетических ресурсов. Каспийский трубопроводный консорциум занимает особое место в поддержании стабильности мировой энергетической системы, отметил министр.
Данный инцидент был расценен как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям между Казахстаном и Украиной. Казахстан ожидает, что украинская сторона примет конкретные меры, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
Утром 29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском атаковали украинские безэкипажные катера. Дальнейшая эксплуатация объекта невозможна, сообщили в компании. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Погрузочные и другие операции были прекращены. Минэнерго Казахстана сообщило, что перенаправит экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.