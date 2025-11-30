Газета
Политика

Силы ПВО России за ночь уничтожили 33 украинских дрона

Ведомости

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали 33 украинских беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве российских регионов и над Черным морем в ночь на 30 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, 16 воздушных целей были уничтожены над Ростовской областью, семь – над Краснодарским краем и три – над Белгородской областью. Еще один беспилотник перехвачен над Курской областью.

Над акваторией Черного моря силы ПВО ликвидировали шесть дронов.

Предыдущей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника: больше всего дронов сбили над Белгородской (26) и Ростовской (20) областями, а также над Крымом (19).

