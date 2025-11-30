В Киргизии стартовали досрочные парламентские выборы
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в жогорку кенеш (однопалатный парламент). Процесс начался в 08:00 по местному времени (5:00 мск) и проходит по мажоритарной системе, пишет ТАСС.
Стране предстоит избрать 90 депутатов парламента восьмого созыва. Образовано 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата. Всего за места в законодательном органе борются 460 кандидатов.
Все участки оснащены электронными урнами, передающими предварительные данные на центральный сервер после завершения голосования. Официальные результаты будут объявлены после ручного подсчета бюллетеней до 15 декабря. Выборы признаются состоявшимися независимо от явки избирателей.
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания 25 сентября.