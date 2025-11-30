Ким Чен Ын заявил о «новой важной миссии» армии КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что перед военно-воздушными силами страны поставлена новая важная стратегическая задача. Он подчеркнул, что ВВС должны вносить вклад в сдерживание ядерной войны и решительно пресекать любые попытки разведки и военные провокации против республики.