Истребитель перехватил самолет вблизи резиденции Трампа

В августе этого года американские истребители поднимали в воздух для перехвата гражданского самолета, который вошел в воздушное пространство над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси. На этой территории действует ограниченный режим полетов. Представители NORAD уточнили, что такая ситуация возникла второй раз за день, а в течение выходных пять воздушных судов несанкционированно проникли в зону резиденции Трампа.