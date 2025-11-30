Газета
Политика

Истребитель перехватил самолет вблизи резиденции Трампа

Ведомости

Истребитель ВВС США был поднят в воздух из-за захода гражданского самолета в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией президента Дональда Трампа во Флориде, сообщило объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Сегодня истребитель F-16 NORAD перехватил гражданский самолет, нарушивший временное ограничение полетов в воздушном пространстве над Палм-Бич, штат Флорида», – говорится в сообщении командования в X.

Отмечается, что самолет был благополучно эвакуирован из этой зоны.

В августе этого года американские истребители поднимали в воздух для перехвата гражданского самолета, который вошел в воздушное пространство над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси. На этой территории действует ограниченный режим полетов. Представители NORAD уточнили, что такая ситуация возникла второй раз за день, а в течение выходных пять воздушных судов несанкционированно проникли в зону резиденции Трампа.

