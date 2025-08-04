ВВС США подняли в воздух истребители из-за самолета возле гольф-клуба Трампа
Американские истребители были подняты в воздух для перехвата гражданского самолета, который вошел в воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), принадлежащим президенту США Дональду Трампу, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американские ВВС. На этой территории действует ограниченный режим полетов.
Внимание пилота привлекли с помощью сигнальных ракет, после чего тот покинул воздушное пространство. Представители командования Воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) уточнили, что такая ситуация возникла второй раз за день, а в течение выходных пять воздушных судов несанкционированно проникли в зону резиденции Трампа.
Над гольф-клубом, где президент США часто проводит выходные, и ранее случались несанкционированные полеты. В предыдущий раз, 6 июля, пилоту американского истребителя пришлось провести маневр «лоб в лоб», чтобы вывести гражданский самолет из указанного воздушного пространства.