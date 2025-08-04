ВВС США подняли в воздух истребители из-за самолета возле гольф-клуба Трампа

Внимание пилота привлекли с помощью сигнальных ракет, после чего тот покинул воздушное пространство. Представители командования Воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) уточнили, что такая ситуация возникла второй раз за день, а в течение выходных пять воздушных судов несанкционированно проникли в зону резиденции Трампа.