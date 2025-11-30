В Приднестровье началось голосование на выборах депутатов парламента

В конце ноября в ПМР возбудили уголовное дело из-за попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) республики. Там сообщили, что в отношении сотрудников избирательных комиссий участились угрозы и шантаж – их убеждают уволиться, чтобы тем самым сорвать проведение выборов.