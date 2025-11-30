В Приднестровье началось голосование на выборах депутатов парламента
В Приднестровье начались выборы депутатов верховного совета республики, для голосования открыто 246 избирательных участка, сообщается на сайте избирательной комиссии ПМР.
30 ноября граждане выбирают депутатов верховного совета ПМР VIII созыва, народных депутатов местных советов народных депутатов, а также председателей советов – глав администраций сел и поселков.
Участники открыты с 8:00 (09:00 мск) до 20:00 (21:00 мск). По данным избиркома, в бюллетени для голосования включены 45 зарегистрированных кандидатов, из которых 22 являются действующими депутатами верховного совета ПМР VII созыва. Всего в парламенте предусмотрено 33 депутатских мандата. Приднестровцы также выберут 469 депутатов местных советов. Досрочно в республике проголосовали 6502 избирателя.
В конце ноября в ПМР возбудили уголовное дело из-за попыток спецслужб Молдавии сорвать выборы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) республики. Там сообщили, что в отношении сотрудников избирательных комиссий участились угрозы и шантаж – их убеждают уволиться, чтобы тем самым сорвать проведение выборов.