DM: уехавшие в Шотландию украинские беженцы могут стать бездомными

По данным газеты, после начала боевых действий на Украине убежище в Шотландии нашли около 28 000 человек. Правительство помогало им найти дом в рамках программы Великобритании «Жилье для Украины», в рамках которых британским семья платили 500 фунтов стерлингов ($660) в месяц.