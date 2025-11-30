DM: уехавшие в Шотландию украинские беженцы могут стать бездомными
Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице, поскольку граждане перестанут получать ежемесячные выплаты за предоставление жилья украинцам, пишет The Daily Mail.
По данным газеты, после начала боевых действий на Украине убежище в Шотландии нашли около 28 000 человек. Правительство помогало им найти дом в рамках программы Великобритании «Жилье для Украины», в рамках которых британским семья платили 500 фунтов стерлингов ($660) в месяц.
«Однако новая администрация лейбористов в этом месяце подтвердила, что прекращает выплату гранта, который в настоящее время составляет 350 фунтов стерлингов в месяц, что вызвало опасения, что многие хозяева попросят своих гостей из Восточной Европы уехать», – говорится в публикации.
Советы, управляющие этой программой в Шотландии, теперь опасаются, что решение может привести к росту бездомных.
Правительство Германии в ноябре одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 г., больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld. Эти выплаты заменят стандартной материальной поддержкой, предусмотренной для всех просителей убежища, которая заметно ниже.