Президент Польши отказался встречаться с Орбаном после его визита к Путину
Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за визита последнего в Россию, сообщил глава бюро по международной политике при канцелярии главы польского государства Марчин Пшидач.
«В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», – написал Пшидач в X.
Он добавил, что Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения конфликта на Украине.
По информации Polsat News, президент планировал провести в Венгрии два дня. Ожидалось, что 3 декабря Навроцкий примет участие в саммите президентов стран Вышеградской группы, а на следующий день посетит Будапешт и встретится с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром республики Орбаном.
Орбан прибыл в Москву 28 ноября. Основной целью поездки венгерские СМИ называли обеспечение для страны стабильного и доступного энергоснабжения на зиму и весь следующий год. Беседа венгерского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась почти четыре часа. Российский лидер заявил о хорошем сотрудничестве Москвы и Будапешта в энергетике и отметил позитивную динамику товарооборота в этом году.
Орбан в ходе переговоров также заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для проведения диалогов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что был бы рад встретиться в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом.