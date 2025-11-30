Президент Польши отказался встречаться с Орбаном после его визита к Путину

Орбан прибыл в Москву 28 ноября. Основной целью поездки венгерские СМИ называли обеспечение для страны стабильного и доступного энергоснабжения на зиму и весь следующий год. Беседа венгерского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась почти четыре часа. Российский лидер заявил о хорошем сотрудничестве Москвы и Будапешта в энергетике и отметил позитивную динамику товарооборота в этом году.