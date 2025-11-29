Орбан назвал успешными переговоры с Путиным в Кремле
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал успешной встречу в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом политик написал в Facebook
«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», – заявил он.
Орбан прибыл в Москву 28 ноября. Основной целью поездки венгерские СМИ называли обеспечение для страны стабильного и доступного энергоснабжения на зиму и весь следующий год.
Беседа продлилась почти четыре часа. Российский лидер заявил о хорошем сотрудничестве Москвы и Будапешта в энергетике и отметил позитивную динамику товарооборота в этом году. Орбан в ходе переговоров также заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для проведения диалогов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что был бы рад встретиться в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом.