Орбан назвал успешными переговоры с Путиным в Кремле

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал успешной встречу в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом политик написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», – заявил он.

Орбан прибыл в Москву 28 ноября. Основной целью поездки венгерские СМИ называли обеспечение для страны стабильного и доступного энергоснабжения на зиму и весь следующий год.

Беседа продлилась почти четыре часа. Российский лидер заявил о хорошем сотрудничестве Москвы и Будапешта в энергетике и отметил позитивную динамику товарооборота в этом году. Орбан в ходе переговоров также заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для проведения диалогов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что был бы рад встретиться в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом.

