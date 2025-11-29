Орбан назвал успешными переговоры с Путиным в Кремле

Беседа продлилась почти четыре часа. Российский лидер заявил о хорошем сотрудничестве Москвы и Будапешта в энергетике и отметил позитивную динамику товарооборота в этом году. Орбан в ходе переговоров также заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для проведения диалогов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что был бы рад встретиться в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом.