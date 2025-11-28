Орбан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы готовы содействовать успешному завершению этого процесса», – сказал он.
Российский лидер, в свою очередь, заявил, что был бы рад встретиться в Будапеште с президентом США Дональдом Трампом. «Если дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому рад», – отметил он.
В конце октября в Будапеште должны были состояться переговоры президентов РФ и США. 22 октября глава Белого дома объявил на встрече с генсекретарем НАТО Марко Рютте, что отменяет встречу, так как считает, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.
13 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште еще может состояться. «Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» – сказал он, но не указал сроки.