Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Орбан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Ведомости

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы готовы содействовать успешному завершению этого процесса», – сказал он.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что был бы рад встретиться в Будапеште с президентом США Дональдом Трампом. «Если дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому рад», – отметил он.

Путин и Орбан начали встречу в Кремле

Политика / Международные отношения

В конце октября в Будапеште должны были состояться переговоры президентов РФ и США. 22 октября глава Белого дома объявил на встрече с генсекретарем НАТО Марко Рютте, что отменяет встречу, так как считает, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.

13 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште еще может состояться. «Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» – сказал он, но не указал сроки.

