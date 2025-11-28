В Кремле завершилась встреча Путина и Орбана
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили переговоры. Об этом сообщили в Кремле.
На опубликованном видео показано, что после встречи российский лидер проводил венгерского премьера к автомобилю. Беседа продлилась почти четыре часа, Орбан прибыл в Кремль после 13:00 мск.
В начале переговоров Путин отметил, что отношения двух стран сегодня «основаны на самом лучшем из того, что было в наших отношениях». Он также подчеркнул, что Орбан в своей работе «прежде всего отстаивает интересы своей страны, Венгрии, и венгерского народа».
Президент РФ указал, что в прошлом году товарооборот снизился на 23% из-за внешних ограничений, однако в 2025 г. наметился рост – «небольшой, скромный, но все-таки – семь с лишним процентов». Путин отдельно выделил хорошее сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики.
Орбан также подчеркнул стратегическое значение энергетического сотрудничества: «Я хотел бы подчеркнуть, что основа энергобезопасности Венгрии – стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем». По его словам, стабильность и предсказуемость российских энергопоставок очень ценится венгерской стороной. Поэтому страна заинтересована в поддержании энергодиалога с РФ.
Кроме того, Орбан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине и отметил, что Будапешт «готов содействовать успешному завершению этого процесса».