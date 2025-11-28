Путин назвал очень хорошим энергетическое сотрудничество с Венгрией

Орбан прибыл в Москву 28 ноября. По данным венгерского издания «444», основной целью поездки премьер назвал обеспечение для страны стабильного и доступного энергоснабжения на зимний период и весь следующий год. Он также отмечал, что в ходе переговоров с Путиным «неизбежно» будет затронута тема урегулирования на Украине.