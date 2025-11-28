Путин назвал очень хорошим энергетическое сотрудничество с Венгрией
Президент РФ Владимир Путин заявил о хорошем сотрудничестве России и Венгрии в энергетике и отметил позитивную динамику товарооборота в этом году. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
«Конечно, в области энергетики у нас сотрудничество хорошее очень. И здесь есть вопросы и проблемы, которые требуют нашего обсуждения», – пояснил президент.
Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот снизился на 23% из-за внешних ограничений, но в 2025 г. наметился рост. По словам Путина, он пока «небольшой, скромный, но все-таки – семь с лишним процентов».
Орбан прибыл в Москву 28 ноября. По данным венгерского издания «444», основной целью поездки премьер назвал обеспечение для страны стабильного и доступного энергоснабжения на зимний период и весь следующий год. Он также отмечал, что в ходе переговоров с Путиным «неизбежно» будет затронута тема урегулирования на Украине.