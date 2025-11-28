Орбан прибыл в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщил ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин встретится с Орбаном в Москве 28 ноября.
Венгерское издание «444» сообщило, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с президентом РФ. Перед вылетом венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.
26 ноября Euronews сообщал, что Орбан собирается отправиться в Москву 28 ноября для встречи с Путиным.