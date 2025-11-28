Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве 28 ноября. Эту информацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС.

«Да, мы можем подтвердить», – сказал Песков.

28 ноября венгерское издание «444» сообщило, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Перед вылетом венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.

27 ноября Путин подтвердил контакты с Будапештом по возможной встрече с Орбаном в российской столице.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её