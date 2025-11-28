Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

28 ноября венгерское издание «444» сообщило, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Перед вылетом венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.