Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве
Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве 28 ноября. Эту информацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС.
«Да, мы можем подтвердить», – сказал Песков.
28 ноября венгерское издание «444» сообщило, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Перед вылетом венгерский премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.
27 ноября Путин подтвердил контакты с Будапештом по возможной встрече с Орбаном в российской столице.