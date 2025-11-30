Газета
Политика

The Sunday Times: Залужный может победить Зеленского на выборах

Ведомости

Экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне работающий послом Киева в Великобритании Валерий Залужный может победить президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на исследование общественного мнения.

«Единственный человек, близкий к президентскому рейтингу, – Валерий Залужный», – говорится в материале. 

The Times указывает, что его увольнение в феврале 2024 г. на Украине восприняли как «попытку президента оттеснить потенциального противника». По данным издания, его популярность обусловлена ​​главным образом его статусом «героя войны», возглавлявшего оборону страны в начале российской спецоперации.

Какую позицию экс-главком ВСУ Залужный занял на фоне кризиса в Киеве

Политика / Международные новости

Впрочем, сейчас Зеленский по опросам немного опережает Залужного по популярности. Более того, люди, близкие к Залужному, предположили в комментарии The Times, что он вряд ли выдвинет кандидатуру на пост президента.

«Ведомости» писали, что Залужный продолжает оставаться крайне популярным политиком на Украине. В 2024 г. украинские политологи также называли его главным соперником Зеленского на будущих президентских выборах. Голосование должно было состояться в марте 2024 г., но оно было отложено из-за продолжающихся боевых действий.

По опросу общественного мнения на Украине, проведенному группой «Рейтинг» в августе этого года, уровень доверия Залужному составляет 74%, тогда как Зеленскому – 68%. Недоверие им выразили 19% и 30% респондентов соответственно.

