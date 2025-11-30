Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Турецкий беспилотник Bayraktar впервые поразил воздушную цель вне видимости

Ведомости

Беспилотник Bayraktar Kızılelma турецкого производителя Baykar впервые в мире поразил цель ракетой класса «воздух-воздух» за пределами прямой видимости, передает SavunmaSanayist со ссылкой на сообщение компании.

«Это был первый в мире случай, когда беспилотный боевой летательный аппарат, оснащенный радаром с АФАР, поразил воздушную цель ракетой класса «воздух-воздух»», – говорится в сообщении.

Высокоскоростной реактивный беспилотник-мишень был обнаружен и отслежен радаром MURAD AESA, установленным на Bayraktar. После того, как радар точно определил цель, беспилотник произвел пуск ракеты класса «воздух-воздух», которая находилась под крылом. Она поразила мишень прямым попаданием, говорится в сообщении.

Как Турция получила развитую военную промышленность

Политика / Международные новости

Отмечается, что по сравнению с существующими истребителями Bayraktar Kızılelma обладает значительно меньшей радиолокационной заметностью. Это позволяет ему незаметно обнаруживать вражеские самолеты на большом расстоянии и добиваться превосходства в воздушном бою.

В апреле 2023 г. Турция приняла в состав своего военно-морского флота первый авианесущий универсальный десантный корабль TCG Anadolu – носитель ударных БПЛА семейства Bayraktar, а также – потенциально – ударных вертолетов и штурмовиков Hurjet. Летом того же года стало известно о начале строительства на Украине завода по производству турецких Bayraktar.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её