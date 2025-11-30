Турецкий беспилотник Bayraktar впервые поразил воздушную цель вне видимости

В апреле 2023 г. Турция приняла в состав своего военно-морского флота первый авианесущий универсальный десантный корабль TCG Anadolu – носитель ударных БПЛА семейства Bayraktar, а также – потенциально – ударных вертолетов и штурмовиков Hurjet. Летом того же года стало известно о начале строительства на Украине завода по производству турецких Bayraktar.