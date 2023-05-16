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Как Турция получила развитую военную промышленность

Несмотря на множество проблем, ВПК страны – новый фактор в ее внешней политике
Нурлан Гасымов
Ударный беспилотник Bayraktar ТВ-2 стал бестселлером на рынках Европы, Азии и Африки / Enes Yildirim / Anadolu Agency via Getty Images

Предвыборная агитация перед первым туром президентских выборов в Турции проходила по устоявшейся схеме. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу критиковал положение дел в стране: в своих агитационных роликах он потрясал репчатым луком и рассуждал о высоких ценах на продукты питания. А его главный конкурент – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточился на демонстрации своих достижений, среди которых важнейшее место занимают новые изделия турецкого военно-промышленного комплекса (ВПК).

С начала апреля Эрдоган презентовал ряд масштабных национальных проектов – от первого в мире легкого авианосца с ударными дронами и истребителя пятого поколения до нового боевого танка. А с 27 апреля по 1 мая власти провели на территории стамбульского аэропорта им. Ататюрка масштабную выставку военных новинок Teknofest 2023. За пять дней мероприятие посетило более 2,5 млн человек. Такие подсчеты приводит Сельчук Байрактар, зять Эрдогана и владелец уже всемирно известной компании по производству беспилотников Baykar Makina. На Teknofest 2023 побывали сам Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Ливии Абдул-Хамид Дбейба. Именно беспилотники Bayraktar, как заявляется, обеспечили Азербайджану победу над Арменией во второй карабахской войне 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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