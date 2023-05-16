Как Турция получила развитую военную промышленность

С начала апреля Эрдоган презентовал ряд масштабных национальных проектов – от первого в мире легкого авианосца с ударными дронами и истребителя пятого поколения до нового боевого танка. А с 27 апреля по 1 мая власти провели на территории стамбульского аэропорта им. Ататюрка масштабную выставку военных новинок Teknofest 2023. За пять дней мероприятие посетило более 2,5 млн человек. Такие подсчеты приводит Сельчук Байрактар, зять Эрдогана и владелец уже всемирно известной компании по производству беспилотников Baykar Makina. На Teknofest 2023 побывали сам Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Ливии Абдул-Хамид Дбейба. Именно беспилотники Bayraktar, как заявляется, обеспечили Азербайджану победу над Арменией во второй карабахской войне 2020 г.