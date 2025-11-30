Путин посетит Индию и встретится с Уиткоффом на следующей неделе

Путин посетит Индию и встретится с Уиткоффом на следующей неделеПрезидент также выступит на форуме «Россия зовет!»
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Индию, а также проведет встречу с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве. Расписание главы государства представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Визит в Индию запланирован на 4-5 декабря. Переговоры с Уиткоффом пройдут в начале недели.
На неделе Путин также выступит на форуме «Россия зовет!» от ВТБ и встретится с победителями в номинации «Волонтер года» в рамках премии «#Мывместе»
28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с российским лидером в Москве. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».
Сегодня, 30 ноября, может пройти встреча госсекретаря США Марко Рубио и Уиткоффа с украинской делегацией во Флориде, писал Reuters со ссылкой на американского чиновника.