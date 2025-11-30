Песков: Путин быстро реагирует на международные процессы
Президент РФ Владимир Путин быстро реагирует на международные процессы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Представитель Кремля указал, что все процессы в межгосударственных делах ускорились и страны должны «подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать».
«Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны», – сказал он (цитата по «Вестям»).
В октябре Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» определил характеристики формирующегося многополярного мира. Среди них: более открытое пространство внешнеполитического поведения, реакция на перемены в «режиме реального времени», поиск общих интересов с учетом специфики разных стран и др.