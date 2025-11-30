Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова сочла атаки ВСУ в Черном море попыткой сорвать мирные переговоры

Ведомости

Россия видит связь между украинскими атаками в Черном море и переговорами по урегулированию, Киев пытается сорвать диалог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Прямую связь видим и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира. Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию», – заявила Захарова.

Ранее в морском порту Новороссийска атака безэкипажных катеров вывела из строя выносное причальное устройство «ВПУ-2», принадлежащее Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Он объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. До этого были атакованы танкеры.

Казахстан осудил атаку на Каспийский трубопроводный консорциум

Политика / Международные отношения

По словам Захаровой, террористические акции киевского режима является «сигналом» тем, кто ведет поиск переговорного решения, в том числе с учетом выдвинутых недавно инициатив президента США Дональда Трампа.

Минэнерго Казахстана на фоне атаки на КТК сообщило, что перенаправит экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. В министерстве иностранных дел республики заявили, что инцидент стал уже третьим актом агрессии против гражданского объекта, защищаемого нормами международного права.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её