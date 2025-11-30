Французский солдат покинул сцену во время выступления Макрона
Военнослужащий Франции покинул сцену во время выступления президента страны Эммануэля Макрона. Это следует из трансляции речи главы республики.
На кадрах видно, как солдат смотрит по сторонам и тяжело дышит, а затем покидает сцену.
Макрон говорил о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии. Он указал, что это должно увеличить «способность нации к сопротивлению».
Точная причина ухода солдата со сцены неизвестна.
Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции 27 ноября. Предполагается, что добровольная военная служба будет предназначена для совершеннолетней молодежи, как мужчин, так и женщин. Контракт будет рассчитан на 10 месяцев с оплатой 950 евро в месяц, сообщало BFMTV.