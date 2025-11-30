Французский солдат покинул сцену во время выступления Макрона

Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции 27 ноября. Предполагается, что добровольная военная служба будет предназначена для совершеннолетней молодежи, как мужчин, так и женщин. Контракт будет рассчитан на 10 месяцев с оплатой 950 евро в месяц, сообщало BFMTV.