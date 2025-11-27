Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции
С лета 2026 г. во Франции введут добровольную военную службу. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон во время выступления на военной базе Варс-Альер-э-Риссе. Трансляцию проводил Елисейский дворец в соцсети X.
«Я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этом может привлечь все молодое поколение», — сказал он.
Как пишет BFM TV со ссылкой на источники, предполагается, что добровольная военная служба будет предназначена для совершеннолетней молодежи, как мужчин, так и женщин. Контракт будет рассчитан на 10 месяцев с оплатой 950 евро в месяц.
По данным телеканала, внедрение новой добровольной военной службы будет поэтапным. Ожидается, что в первый год на службу примут от 2000 до 3000 человек, а в долгосрочной перспективе планируется привлекать 50 000 человек в год.
В ходе своего выступления Макрон отметил, что в случае серьезного кризиса парламент сможет «разрешить призывать, помимо одних добровольцев, тех, чьи навыки были выявлены в день мобилизации».
Командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль 2 октября заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Главная цель, по словам генерала, – обеспечить возможность мгновенного реагирования, «быть готовым вступить в бой сегодня вечером, если потребуется». Он подчеркнул, что это ключевой ориентир для французской армии на ближайшие годы.