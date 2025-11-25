Макрон не станет сразу отправлять французские войска на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не станет отправлять войска на Украину немедленно. Об этом он заявил в интервью радиостанции RTL.
«Я думаю, что французы не должны паниковать», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Французский лидер при этом рассказал, что не исключает участия своих войск в «силах сдерживания», которые будут обеспечивать безопасность Украины после прекращения боевых действий. По его словам, Франция также будет участвовать в обучении украинской армии, как и около 20 других европейских стран.
24 ноября газета Le Figaro сообщила, что Макрон может объявить о введении добровольной военной службы уже 27 ноября. Согласно источникам, по разным сценариям предполагается количество от 10 000 до 50 000 призывников в год.
В начале сентября после встречи «коалиции желающих» Макрон заявил, что представители 26 стран-участниц выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности.