Украина договорилась с Норвегией о совместном производстве дронов

Украина и Норвегия будут совместно производить дроны, сообщил министр обороны республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинская сторона подписала документ с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Шмыгаль назвал это важным шагом, который позволит масштабировать возможности Украины и усилить ее оборону.

«Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 г. и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей», – написал он. 

По словам министра, республика поделится с Осло своим опытом и инновациями, а Киев получит «сильную производственную площадку, которая снабдит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями». 

В июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство французскими компаниями дронов на Украине. Решение является частью планов Украины по открытию линий производства вооружения в европейских странах. До этого Зеленский сообщал о намерении производить оружие в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.

