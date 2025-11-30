Украина договорилась с Норвегией о совместном производстве дронов
Украина и Норвегия будут совместно производить дроны, сообщил министр обороны республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Украинская сторона подписала документ с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Шмыгаль назвал это важным шагом, который позволит масштабировать возможности Украины и усилить ее оборону.
«Следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 г. и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей», – написал он.
По словам министра, республика поделится с Осло своим опытом и инновациями, а Киев получит «сильную производственную площадку, которая снабдит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями».
В июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство французскими компаниями дронов на Украине. Решение является частью планов Украины по открытию линий производства вооружения в европейских странах. До этого Зеленский сообщал о намерении производить оружие в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.