США и Украина начали переговоры в Майами
Американская и украинская делегации встретились в Майами. Фотографию с переговоров опубликовал секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
«В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира», – написал он в Telegram.
Умеров сообщил, что директивы и приоритеты Киева – это «защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе договоренностей, достигнутых в Женеве».
В состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер. Со стороны Украины – Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, сотрудники МИДа и разведки.
28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.